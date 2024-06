Onet wygrał proces wyborczy z Danielem Obajtkiem. Czego dotyczył?

Orzeczenie w tej sprawie nie jest prawomocne.

Daniel Obajtek kontra Onet: Pozew o 11, rozprawa o 14:30

W sprawie opisanej przez Onet prokuratura podejrzewa, że mogło dojść do złamania przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej. Obajtek pozwał za to Onet w trybie wyborczym — polityk otwiera listę wyborczą PiS w okręgu podkarpackim w wyborach do Parlamentu Europejskiego.



Pozew wpłynął do Onetu we wtorek o 11, a rozprawę wyznaczono już na 14:30. Portal miał dwie godziny, by odpowiedzieć na pozew — czytamy w Onecie.



— Sąd Okręgowy w Krakowie narzuca nam takie reguły, który uniemożliwiają nam realną obronę — mówił prawnik Ringier Axel Springer Jakub Kudła.