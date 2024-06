Kamińskiego pytano o wezwanie Daniela Obajtka przed komisję ds. afery wizowej. Senatora poproszono o komentarz do zapowiedzi Obajtka, że nie stawi się przed komisją i deklaracji przewodniczącego komisji, Michała Szczerby, że komisja zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o doprowadzenie Obajtka przed komisję, co oznaczałoby zatrzymanie Obajtka przez policję.



Michał Kamiński: Mniej zdejmowania krzyży, więcej wsadzania do więzień

- A dlaczego Obajtek ma być traktowany inaczej od słuchaczy? Słuchacze o 7 rano wiedzą, że gdyby oni zrobili coś takiego jak Obajtek, to niezależnie od tego na kogo by głosowali, zostaliby doprowadzeni siłą (przed komisję) - odparł senator.



A czy Obajtek, nie stawiając się na wezwania komisji, nie ośmiesza jej i jej przewodniczącego?



- Dlatego ja mocno domagam się w koalicji rządowej mniej walki z symbolami, mniej ściągania krzyży, a więcej wsadzania do więzień. Elektorat PiS trzeba nie betonować tylko pokazywać, że został oszukany — odparł nawiązując do zarządzenia Rafała Trzaskowskiego ws. zdejmowania krzyży w warszawskich urzędach.