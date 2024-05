Ursula von der Leyen zmuszana do zerwania sojuszu z Giorgią Meloni

Współpraca z Meloni nie tylko zdawała się dać von der Leyen mocniejszą pozycję negocjacyjną z socjalistami i liberałami, ale miała też utrącić plan budowy potężnej grupy skrajnej prawicy w europarlamencie. W ramach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), do których należą Bracia Włosi (FdI), niektóre ugrupowania, jak PiS czy hiszpański Vox, wykluczają jednak poparcie dla von der Leyen. ECR liczy na 74 deputowanych, podczas gdy inna grupa populistycznej, nacjonalistycznej prawicy Tożsamość i Demokracja (ID), do której należy m.in. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, miałaby uzyskać 69 deputowanych. Razem te formacje mogłyby więc utworzyć nawet drugi co wielkości klub PE.

Wielu ekspertów wskazuje jednak, że to, iż Meloni nie poszła w ślady Viktora Orbána czy Jarosława Kaczyńskiego i nie zdecydowała się na otwartą konfrontację z Brukselą, ma raczej charakter taktyczny niż strategiczny. Jej partia wywodzi się z postfaszystowskiego Włoskiego Ruchu Społecznego. W tym roku włoski dług urośnie do 140 proc. PKB. Przy takich zobowiązaniach starcie Rzymu z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) mogłoby doprowadzić do załamania finansowego Włoch. Meloni opowiada się jednak za ograniczeniem kompetencji Brukseli.

Czy Ursula von der Leyen odejdzie od planu ratowania środowiska

W tym tygodniu czołowi przywódcy ugrupowań należących do S&D ogłosili, że nie poprą von der Leyen, jeśli będzie wchodzić w sojusz z Meloni. Pod apelem znalazły się w szczególności podpisy lidera francuskich socjalistów Raphaëla Glucksmanna, jego holenderskiego odpowiednika i byłego zastępcy von der Leyen w Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, Iratxe Garcii z hiszpańskiej PSOE, Belga Paula Magnette’a czy Roberta Biedronia z Nowej Lewicy.

– Nowa Komisja Europejska nie może się opierać na koalicji, która potrzebuje wsparcia skrajnej prawicy. Jedynym sposobem, w jaki można ją powołać, jest koalicja tradycyjnych ugrupowań – oświadczył kanclerz Olaf Scholz.

Równie stanowcze stanowisko zajęli liberałowie z RE, w skład których wchodzi ugrupowanie Renaissance Emmanuela Macrona. Klub szykuje się do wyrzucenia Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) byłego premiera Marka Ruttego (i najpewniej przyszłego sekretarza generalnego NATO) za to, że wszedł w koalicję rządową ze skrajnie prawicową Partią Wolności (PVV) Geerta Wildersa.