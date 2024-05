Nikki Haley zmienia zdanie

Do tej grupy wydawała się należeć też była ambasador najdłużej rywalizująca z Trumpem w prawyborach Nikki Haley. W czasie kampanii nazywała go „umysłowo niestabilnym człowiekiem, nienadającym się do prezydentury”. Często powtarzała, że „Trump tworzy chaos, gdziekolwiek się pojawi, a Ameryka nie potrzebuje czterech kolejnych lat chaosu”. – Nie boję się głośno tego mówić. Nie potrzebuję całować go po rękach – mówiła Haley, jakby sygnalizując, że nie ma zamiaru ubiegać się o żadne stanowisko w jego administracji ani zabiegać o jego względy. Co więcej, zawieszając kampanię prezydencką, nie udzieliła poparcia Trumpowi – już wówczas domniemanemu kandydatowi Partii Republikańskiej – ani nie zachęciła swoich wyborców do głosowania na Trumpa.

Opozycją wobec byłego prezydenta zyskała sobie silne poparcie Amerykanów, którzy zniechęceni do obu głównych kandydatów w niej znaleźli alternatywę: kandydatkę młodszego pokolenia, elokwentną, z doświadczeniem w sprawowaniu publicznego urzędu i stosunkach międzynarodowych, o umiarkowanych poglądach. Do dziś Nikki Haley, mimo że od prawie trzech miesięcy nie kandyduje, zyskuje od kilkunastu do 20 procent głosów w prawyborach.

Stąd ogromnym zaskoczeniem była ubiegłotygodniowa wypowiedź Nikki Haley podczas spotkania w Hudson Institute w Waszyngtonie. – [Trump] nie jest idealną opcją. Nie wykazał się w wielu kwestiach politycznych. Mówiłam o tym wiele razy. Ale Biden jest katastrofalny. Więc będę głosować na Trumpa – powiedziała.

Większość komentatorów ze zdziwieniem przyjęła wypowiedź Haley, bo dla nich była ona uosobieniem walki przeciwko Trumpowi. – Postrzegana była jako bohaterka, gotowa do poświęcenia swojego partyjnego dziedzictwa w imię większego, anty-Trumpowego, prodemokratycznego dobra – czytamy w „Washington Post”. Ich zdaniem zdradziła swoje ideały, zawiodła donorów oraz wyborców, szczególnie tych niezależnych, którzy teraz będą mieli przyzwolenie, by głosować na Trumpa. – Ta decyzja pozbawiona jest kręgosłupa moralnego. Dała się przekonać, że nie będzie miała przyszłości w Partii Republikańskiej, jeżeli nie poprze Trumpa – powiedział w wywiadzie z Wolfem Blizterem w CNN Anthony Scaramucci – były dyrektor ds. komunikacji w Białym Domu Trumpa. Jego rozczarowanie podziela wielu innych prominentnych Amerykanów, w tym znany z krytyki Trumpa kongresmen Adam Kinzinger, który stwierdził, że oświadczenie Haley „nie jest niespodzianką, ale jest patetyczne”.