"Prokurator na telefon. Ziobrokrator Romelczuk. Obrzydliwe ukręcanie sprawy.. Obraz degeneracji prokuratury. Tak wygląda sterowanie prokuraturą na Białorusi, czy w innych republikach postsowieckich" - stwierdził poseł Krzysztof Brejza.

„Z tego już się nie wywiną! 50 godzin nagrań z politykami Suwerennej Polski w rolach głównych w rękach prokuratury. I już wiemy jak wiceminister Romanowski załatwiał z kolegą prokuratorem zablokowanie niewygodnej dla nich sprawy Ex Bono. Będą siedzieć” - napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"T. Mraz przez niemal dwa lata nagrywał kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.

No to mają ciepło dziś Ziobryści. Ale jak to wielokrotnie mówili przy Pegasusie - „jesteś czysty, co Ci to przeszkadza, że jesteś inwigilowany.” Prawda panowie?" - skomentowała Marta Golbik.