- W dzisiejszym wystąpieniu myślę że to była pomyłka, ale powinna być ona zweryfikowana i poprawiona. Wybrzmiało takie zdanie w pana wystąpieniu: Państwo buduje się na 100 lat — dodał.

- Pan później powiedział na tysiąc (w rzeczywistości „na tysiące” - red.). Ale wyjęte z kontekstu to będzie brzmiało jako państwo buduje się na 100 lat. Już miałem telefony (...) od ludzi — mówił poseł, z którego słów wynikało, że dzwonią do niego „przerażeni” słowami wicepremiera ludzie.



Poseł PiS do Władysława Kosiniaka-Kamysza: Coś jak z plecakiem ewakuacyjnym

Następnie poseł PiS nawiązał do wywiadu jakiego Kosiniak-Kamysz udzielił Radiu Zet.



- To coś takiego jak z plecakiem ewakuacyjnym. Pan miał dobre intencje, prawdopodobnie, ale wyszło jak wyszło: wyszło, że pan jako minister z plecakiem ewakuacyjnym ucieka. Słowa mają znaczenie — dodał. Szałabawka nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza w Radiu Zet, w której przyznał on, że od czasu wyjazdu na Ukrainę z grupą parlamentarzystów w pierwszych dniach wojny wciąż ma spakowany tzw. plecak ewakuacyjny. „Gotowość na sytuacje kryzysowe to nie tylko obowiązek, ale także nasza odpowiedzialność. Plecak bezpieczeństwa może okazać się kluczowy w pierwszych godzinach nieprzewidzianych sytuacji czy klęsk żywiołowych. Edukacja i świadomość to fundamenty naszej gotowości na wszelkie zdarzenia losowe. Proszę o tym pamiętać i nie powielać zmanipulowanuch, fałszywych wypowiedzi” - pisał potem w serwisie X Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na krytykę ze strony części polityków opozycji.



- Pan premier Kosiniak(-Kamysz) cytował (Wincentego) Witosa. Nie damy mu znać niestety — skomentował wystąpienie Szałabawki prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.