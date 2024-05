Robert Fico, premier Słowacji, został postrzelony w czasie wyjazdowego posiedzenia rządu. Sprawcą ataku był 71-letni Jurij C., poeta, były członek narodowo-radykalnej organizacji „Słowaccy Poborowi”. Premier Fico przeszedł operację, obecnie jego życiu nic nie zagraża.



Katarzyna Lubnauer o ataku na Roberta Ficę: Aktów agresji jest więcej niż kiedyś

- Osobiście nie poczułam się zagrożona. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości: mieliśmy przykład (Pawła) Adamowicza (zamordowanego w 2019 roku prezydenta Gdańska — red.), teraz premier Fico. Coś nienormalnego dzieje się w świecie. Można powiedzieć, ze zamachy zawsze były, ale mam wrażenie, że brutalizuje się bardzo polityka, mam na myśli w tym narracyjnym sposobie. Sposób narracji Ficy też był bardzo agresywny — mówiła wiceminister edukacji.



- Skutek tego jest m.in. taki, że tych aktów agresji, mam wrażenie, jest więcej niż kiedyś. W Polsce mieliśmy kilka takich momentów... wydawało się, że po śmierci Adamowicza, że to czegoś nauczy klasę polityczną. Natomiast nie mam wrażenia, by coś się zmieniło na lepsze. Powiem więcej — coś co potęguje te zjawiska to funkcja social mediów, social mediów, w których wszyscy jesteśmy anonimowi, w których jest bardzo dużo agresji, zachowań, że nie wiadomo czy to boty, czy to ludzie. Jeśli dodamy to wszystko, co jest związane z wpływem rosyjskiej propagandy w różnej formule, to mamy sytuację, że to zagrożenie jest większe niż kiedykolwiek — dodała.