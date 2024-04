Zdaniem Mastalerka, gdyby Ukraina nie pozbyła się broni jądrowej w 1994 roku, to Rosja nigdy by ich nie zaatakowała.

Szef Gabinetu Prezydenta uważa, że Donald Tusk nie powinien wykorzystywać mediów społecznościowych do obrażania partnerów Polski w Stanach Zjednoczonych. Odnosił się wpisu, który premier zamieścił w marcu na swoim profilu na X. „True solidarity with Ukraine? Less words, more ammunition" (Prawdziwa solidarność z Ukrainą? Mniej słów, więcej amunicji — ang.) - pisał Tusk.

- Twitter to nie jest dobre miejsce, by obrażać amerykańskich przyjaciół, czy to republikanów czy demokratów. W sprawach bezpieczeństwa premier Donald Tusk powinien się uczyć od prezydenta, jak odpowiedzialnie się zachować - powiedział Mastalerek.