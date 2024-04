Wybory samorządowe 2024: Jacek Jaśkowiak czy Zbigniew Czerwiński? Kto wygrał w Poznaniu?

- Trzeba poczekać na wyniki, bo ja nie jestem wróżką. To jest frekwencja i tak wyższa niż ta, która była w 2014. Wydaje mi się, że my wracamy do tej normalności, która była kiedyś. My się nie możemy kierować tym wyjątkowym głosowaniem z 15 października, spójrzmy na to przez pryzmat frekwencji, która była w 2014 czy 2018 — mówił z kolei Jaśkowiak.



Prezydent Poznania zapewnił, że „śpi spokojnie”, bo „wykonał swoją pracę”.



Przed I turą spodziewano się, że Jaśkowiak, który rządzi Poznaniem od 2014 roku, zapewni sobie reelekcję już 7 kwietnia, ale urzędujący prezydent nie zdołał zdobyć ponad 50 proc. głosów.



Jacek Jaśkowiak w II turze z poparciem Lewicy i Trzeciej Drogi

W I turze Jacka Jaśkowiaka poparło 43,74 proc. głosujących, a jego kontrkandydata z PiS — 20,3 proc.



Przed II turą wyraźnym faworytem był Jaśkowiak, który uzyskał poparcie Trzeciej Drogi i Lewicy. Kandydaci tych ugrupowań - Przemysław Plewiński (Trzecia Droga) i Beata Urbańska (Nowa Lewica) uzyskali w I turze trzecie i czwarte miejsce zdobywając, odpowiednio, 19,1 i 10,72 proc. głosów.