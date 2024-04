Przywódcy Belgii i Czech ostrzegają UE przed rosyjską dezinformacją

Niedawno okazało się, że Putin zezwolił na operacje wywierania wpływu podczas wyborów w 2020 r., których celem było oczernienie Joe Bidena, wzmocnienie Trumpa, a także podważenie zaufania do głosowania i zaostrzenie podziałów społecznych w USA. Putin twierdzi, że to nieprawda.

Zapytany, którzy politycy mogli zostać przekupieni w Europie, De Croo powiedział: – Nie chcę znajdować się w sytuacji, w której mam informacje o przeciwnikach politycznych. Gdyby tak było, nie byłoby to nic dobrego. Mogłoby to podważyć wiarygodność wszystkiego, co robią nasze służby bezpieczeństwa – wyjaśnił.

Wzmocnić uprawnienia europejskiej agencji ds. zwalczania nadużyć finansowych i prokuratury

Dodał, że w jego kraju zaczęły pojawiać się wpływy polityczne. Belgia sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w UE. On i Fiala chcą, aby ich partnerzy wzmocnili uprawnienia europejskiej agencji ds. zwalczania nadużyć finansowych i prokuratury. De Croo ostrzegł, że może to zająć trochę czasu i zwrócił uwagę, że nie wszystkie państwa członkowskie UE zgłosiły się do prokuratury.

– Nie możemy czekać z podjęciem działań do czasu wyborów, kiedy wiemy, że może to mieć wpływ na ich wyniki – powiedział De Croo.

Podczas szczytu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ostrzegła, że ​​„podejmowane przez Rosję próby wypaczania narracji i wzmacniania nastrojów prokremlowskich poprzez dezinformację nie są już tylko zagrożeniem, ale możliwością, której musimy być gotowi się przeciwstawić”.