Mariusz Kamiński w czwartek pojawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Były minister ma usłyszeć zarzut nielegalnego głosowania w Sejmie.

Polityk PiS przed wejściem do budynku prokuratury rozmawiał z dziennikarzami. - Moje głosowanie w Sejmie miało jeszcze miejsce przed wygaszeniem mandatu i przysługiwało mi prawo do tej czynności. To był mój obowiązek - mówił.

- Poza tym 12 kwietnia otrzymałem kolejne pismo z Sądu Najwyższego: poinformowano mnie, że decyzja marszałka Szymona Hołowni została anulowana. Czynności prokuratury są bezprawne i na zlecenie Platformy Obywatelskiej - dodał.

Mariusz Kamiński: czekam na prawidłowe wezwanie

Zdaniem Kamińskiego prowadzone wobec niego czynności są „represją ze względu na moje działanie, na moje poglądy polityczne, na moją działalność publiczną".