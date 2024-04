Posłanka z PiS w debacie o aborcji: A może referendum ws. leczenia terminalnie chorych?

- Czy uważa pan marszałek, że po to wybrali pana wyborcy, aby teraz odwlekał pan podjęcie decyzji i zasłaniał się referendum? - pytała nieobecnego na sali Szymona Hołownię.

Czytaj więcej Polityka Żukowska w Sejmie: Płodu nie da się przeszczepić, aborcja to decyzja kobiety - Starsi panowie w garniturach nie będą dyktować kobietom co mają robić ze sobą - mówiła w Sejmie szefowa klubu Nowej Lewicy, Anna-Maria Żukowska, przedstawiając projekt Lewicy przewidujący dekryminalizację przepisów dotyczących karani za pomoc przy przeprowadzaniu aborcji.

- Nie wypowiadajcie się w imieniu wszystkich Polek, one nie mają tego samego zdania co wy — apelowała.

Lewicy zarzuciła Sójka, że chce „zmusić lekarzy”, by wskazywali „wbrew sobie tych lekarzy, którzy dokonują aborcji niewinnych dzieci".



Z kolei o KO Sójka mówiła, że „wykonuje polecenia Brukseli”.



- Jako Prawo i Sprawiedliwość, my, posłanki i posłowie, jesteśmy całkowicie za życiem, za prawem do życia, za prawem do korzystania ze świata. Zaproponowane przez was cztery projekty, nie są zgodne z prawem konstytucyjnym — stwierdziła była minister zdrowia.