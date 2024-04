Joanna Scheuring-Wielgus o wyniku Lewicy w wyborach samorządowych: Dotrzeć do ludzi z informacją, że Lewica odnosi sukcesy

- Bardzo dużo działaczy i działaczek naszych startowało z komitetów lokalnych. Ta Lewica nie była widoczna, a sukcesy mamy — mówiła też.



- Ja myślę, że dla nas, dla Lewicy, mamy nową sytuację - jesteśmy po raz pierwszy od 18 lat w rządzie. I teraz jak przekuć w sukces, dotrzeć z informacją do ludzi, że Lewica w tym rządzie odnosi sukcesy, że nasze postulaty są realizowane. Żeby nie było wrażenia, że Lewica nic nie robi. To jedna z takich rzeczy, których ludzi nie zauważają i może potrzeba jeszcze trochę czasu, by przekuć tę informację dla ludzi — przekonywała Scheuring-Wielgus.



My w kampanii samorządowej postawiliśmy na mieszkalnictwo, na szkołę i na szpitale Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury

- Najtrudniej jest skonsumować zwycięstwo — mówiła też.



Joanna Scheuring-Wielgus: To nie Lewica wywołała temat aborcji w wyborach samorządowych

A może Lewicy zaszkodziło uczynienie aborcji tematem wyborów?



- To nie my wywołaliśmy ten temat. Szymon Hołownia go wywołał. My złożyliśmy projekty aborcyjne 13 grudnia. I Szymon Hołownia przetrzymywał te projekty w zamrażarce sejmowej. My w kuluarach staraliśmy się doprowadzić do tego, by była debata nad nimi. I byliśmy zwodzeni — stwierdziła.