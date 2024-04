Wybory na prezydenta Gliwic. Żona ministra w rządzie Tuska w drugiej turze

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała dane ze 117, czyli wszystkich obwodów głosowania w wyborach na prezydenta Gliwic. Wynika z nich, że w mieście konieczne będzie zorganizowanie drugiej tury.

W pierwszej turze uprawnionych do głosowania było 129 099 osób, z urn wyjęto 61 763 ważne karty do głosowania. Oznacza to, że w wyborach na prezydenta Gliwic frekwencja wyniosła 47,84 proc.

Wybory samorządowe - oficjalne wyniki PKW

W wyborach na prezydenta Gliwic nie startował obecny włodarz miasta Adam Neumann, który w latach 2006-2019 był wiceprezydentem Gliwic. W tych wyborach Neumann ubiegał się o miejsce w Radzie Miasta Gliwice z list Koalicji dla Gliwic Z. Frankiewicza - polityk uzyskał mandat.

O stanowisko prezydenta Gliwic rywalizowało pięć osób. Najwięcej głosów (23 689, 38,62 proc.) otrzymała Katarzyna Kuczyńska-Budka, 53-letnia polityk Platformy Obywatelskiej (KKW Koalicja Obywatelska), prywatnie żona ministra aktywów państwowych Borysa Budki (PO).