- Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny – nie ja to wymyśliłem. To bardzo słusznie powiedziane — mówił we wtorek przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko. W jego kraju trwa właśnie testowanie obrony terytorialnej i sprawdzanie stanu gotowości bojowej sił zbrojnych.



Reklama

Gen. Waldemar Skrzypczak o białoruskim sprzęcie wojskowym: To kupa złomu

O wypowiedzi białoruskiego dyktatora Wirtualna Polska spytała gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcę wojsk lądowych i byłego wiceministra obrony narodowej.



Zdaniem gen. Skrzypczaka jeśli chodzi o białoruską armię nie ma się czego bać. - To tylko kupa złomu — mówi o wyposażeniu sił zbrojnych Białorusi.



Były dowódca wojsk lądowych przypomniał, że Łukaszenko "część sprzętu wojskowego musiał oddać armii rosyjskiej" - chodzi o sytuację z 2022 roku, gdy Rosjanie uzupełniali straty, których doznali na Ukrainie.