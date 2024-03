Były prokurator generalny mówił przygaszonym głosem, wyglądał mizernie. – Przerwałem aktualnie terapię po operacji, żeby tu do państwa dzisiaj przyjechać – powiedział polityk. Później kolejny raz spotkał się z mediami i zabrał głos. – Zniszczono framugi drzwi, ogrodzenie przed domem – powiedział w środę rano w rozmowie z dziennikarzami. Służby weszły też do kolejnego domu Ziobry.

Łącznie w całej akcji zatrzymano dotychczas pięć osób i dokonano przeszukań w 25 miejscach. Śledztwo prokuratury jest rozwojowe. W PiS jest poruszenie, ale też i zadowolenie.

Przeszukania w złym momencie dla Suwerennej Polski

– To jest oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji art. 127 kodeksu karnego o zmianie ustroju siłą – powiedział w Radiu Plus Jarosław Kaczyński pytany o przeszukania. Pytany, czy jego zdaniem dotyczy do premiera Donalda Tuska, odparł: – W oczywisty sposób się w moim przekonaniu kwalifikuje właśnie, a to jest bardzo ciężki artykuł, od dziesięciu lat do dożywocia. – Teoretycznie PiS broni Ziobrę i Suwerenną Polskę i akcja wpasowuje się im z łamanie prawa i dyktaturę Tuska, ale nieoficjalnie w PiS liczą, że jeśli dojdzie do zatrzymań, a Jaki i Ziobro ponieśliby konsekwencje, spór PiS z Suwerenną Polską sam by się rozwiązał.

– Wilk syty i owca cała. Ziobryści przytemperowani przez daturę Tuska chcą teraz lśnić w glorii męczenników, ale też z zarzutami czy zza krat niewiele będą mogli zrobić. Spór w Zjednoczonej Prawicy wygra z nimi Morawiecki – mówi nam nieoficjalnie jeden z posłów PiS.

Ziobryści na wojnie z frakcją Mateusza Morawieckiego

Przypomnijmy: kilka dni temu wrócił spór w Zjednoczonej Prawicy, a Patryk Jaki ponownie zaatakował byłego premiera z PiS za utrącanie niektórych ustaw i uległość wobec Unii Europejskiej, za co spotkał się z mocnym atakiem ze strony stronników Morawieckiego, Michała Dworczyka, Pawła Jabłońskiego i innych polityków PiS.