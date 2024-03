Karta Rodziny Wojskowej. Kosiniak-Kamysz obiecuje wojskowym "ulgi i benefity"

Czytaj więcej Polityka Rosyjska rakieta nad Polską. Bosak: Nie ma powodu, by wydalać ambasadora Rosji - Każdy, kto sugeruje, że Polska mogłaby w tej chwili wejść do wojny, wysłać wojska na Ukrainę, jest nieodpowiedzialny albo niepoinformowany - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Komentując naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, lider Konfederacji w rozmowie z Radiem Zet ocenił, że obrona powietrzna Polski nie jest gotowa.

- Nie zbroimy się po to, że dążymy do wojny, ale żeby obronić pokój, trzeba mieć siłę. Wolność i pokój potrzebują siły. Potrzebujemy naszej siły w sojuszach, potrzebujemy siły naszej ojczyzny, naszego wojska. W tych trzech wymiarach, trzech wektorach działania, prowadzimy nasze zadania. Ci, którzy odpowiadają za wojsko, ci którzy sprawują cywilny nadzór nad armią, ale tak naprawdę wzywamy wszystkich obywateli do tej świadomej, społecznej służby, jaką jest zawsze gotowość do obrony ojczyzny - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zapowiada Kartę Rodziny Wojskowej

Szef MON dziękował osobom służącym w Wojsku Polskim oraz cywilnym pracownikom wojska. - Ten rok to najwyższe podwyżki, z jakimi mieliśmy w ostatnich latach do czynienia dla żołnierzy i cywilnych pracowników, o 20 proc. podwyżki uposażeń i wynagrodzeń - mówił, zapowiadając zmiany dotyczące indywidualnego wyposażenia polskich żołnierzy. - Nie może być tak, e każdy ma inny rodzaj kamizelki, umundurowania. Nie może to tak funkcjonować - podkreślił.

- Naszą ambicją - i taką ustawę przedłożymy w najbliższym czasie - jest wspieranie rodziny żołnierza, dlatego wprowadzimy Kartę Rodziny Wojskowej, trochę na wzór Karty Dużej Rodziny - obiecał Kosiniak-Kamysz. - Chcemy docenić różnego rodzaju ulgami, benefitami, różnego rodzaju wsparciem, za którym będą szły określone działania myślę, że wielu firm w Polsce, i tych publicznych, i państwowych, ale też prywatnych, które zgłoszą się do tego programu, aby dawać wsparcie, dawać lepsze warunki funkcjonowania tym, którzy poświęcają swój czas i ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom, współmałżonkom, najbliższym, tym, którzy zostają sami czasem na wiele miesięcy - dodał.

- Chcemy wspierać w największym stopniu rodzinę wojskową, rodzinę żołnierza, rodzinę tych, którzy tworzą szeroko pojętą rodzinę wojskową, również cywilną część naszej wojskowej rodziny. To będzie bardzo ważne wsparcie i takie symboliczne, doceniające trud i zaangażowanie - przekonywał minister obrony narodowej.