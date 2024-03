MKOl: Rosjanie i Białorusini wykluczeni z otwarcia IO w Paryżu. Impreza nie dla AIN

Komitet nie podjął jeszcze decyzji co do udziału sportowców z Rosji i Białorusi w ceremoniach zamknięcia — w nich uczestniczą wszyscy sportowcy indywidualnie, nie jako reprezentacje swoich państw. Postanowienia co do ich udziału zapadną później.



MKOl przypomniał też, że sankcje wobec osób odpowiedzialnych za wojnę, czyli państw i rządów Rosji i Białorusi, pozostają w mocy podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Medale dla AIN? „Ograniczone świętowanie”

Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zakwalifikowało się dotychczas 12 neutralnych zawodników z rosyjskim paszportem i siedmiu pochodzących z Białorusi.

Jak poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, oczekuje się, że na paryską imprezę zakwalifikuje się ostatecznie w różnych dyscyplinach 36 Rosjan i 22 Białorusinów.

Jeśli któryś zawodników z Rosji lub Białorusi stanie na najwyższym podium, świętowanie tego wydarzenia ma być „ograniczone” na maszt zostanie wciągnięta flaga AIN i odegrany hymn igrzysk.