Donald Tusk odpowiada PiS-owi. "Większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji"

Tusk zaczął konferencję od projektów przyjętych na posiedzeniu rządu.



- Dziś na posiedzeniu rządu przyjęliśmy dwa projekty: bardzo zależało mi na tym, aby sfinalizować prace nad tymi projektami, bo czekają na te rozwiązania setki tysięcy obywatelek i obywateli. Pierwsza grupa to mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni. Mówimy tu o osobach samozatrudnionych i tych, które zatrudniają do dziewięciu osób. Te osoby będą mogły liczyć na ten długo oczekiwany „urlop dla przedsiębiorców” - możliwość wzięcia „urlopu”, to jest miesiąc w ciągu roku, gdy mikroprzedsiębiorca nie będzie płacił składki ZUS-owskiej i w tym samym czasie państwo zapłaci jego składkę ZUS-owską - powiedział premier.



Donald Tusk: Urlop dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku

- Mikroprzedsiębiorca ma także prawo do wypoczynku, do tego wypoczynku urlopowego i nie musi być za to karany finansowo — dodał.



- Będzie można korzystać z tego urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do ZUS. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie oznaczało automatycznie oznaczać taką decyzję - podkreślił Tusk.



- Chcemy, aby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku. Myślę, że w ciągu czterech miesięcy ZUS upora się z kwestiami informatycznymi — dodał.