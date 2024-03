Anna Maria Żukowska: Trzecia Droga zawiązała sojusz przeciwko kobietom

Jak powiedziała w rozmowie z Radiem ZET Anna Maria Żukowska, „Trzecia Droga zawiązała jakiś sojusz przeciwko kobietom”. - Dlatego wszyscy, którzy uważają inaczej, że kobiety powinny mieć swoje prawa – KO i Lewica – są na drugim biegunie – zaznaczyła. - Już teraz to nie są wybory o to, czy PiS będzie rządziło Polską, teraz można głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, nie trzeba nikogo ratować. To będą czyste wybory — dodała.

Reklama

Zdaniem Żukowskiej Szymon Hołownia „mógł uniknąć kłótni, nie kierować się uporem zupełnie niezrozumiałym”. - Wszyscy wiedzą, że termin procedowania przesunął sztucznie, to jednoosobowa decyzja, by przed wyborami nie musieć pokazać jak będzie głosował – ocenia posłanka Lewicy.

Żukowska podkreśliła, że rządzący „wreszcie wracają do sporów o priorytety, program, ideę i prawa”. - Dostrzegamy inne ryzyka, np. ws. składki zdrowotnej, ale nie szantażujemy, jak robi to marszałek Hołownia, wyjściem z rządu. To szantaż moralny. Jeśli stawia się coś a ostrzu noża i mówi się „albo mi to dacie, albo wychodzę” - powiedziała. Polityk uważa, że Trzecia Droga z rządu nie wyjdzie, ponieważ jakieś zmiany w składce zdrowotnej będą.

Czytaj więcej Polityka Żukowska: Przeproszę Hołownię, jeśli dotrzyma słowa ws. projektów aborcyjnych Jestem zła, sfrustrowana i jestem w gniewie. Tak jak wiele innych kobiet, które już mają dosyć czekania na zmiany w prawie aborcyjnym. Nie chodzi o to, czy takie ma poglądy, czy tak zagłosuje pan Hołownia. Niech zagłosuje, właśnie o to chodzi, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli, kto ma ostatecznie jakie poglądy – powiedziała w rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska.

Żukowska: Bronisław Komorowski od jakiegoś czasu sympatyzuje w ugrupowaniem panów Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza

Anna Maria Żukowska zapytana została także o krytykę ze strony Bronisława Komorowskiego. - Pan prezydent Komorowski to od jakiegoś czasu sympatyzuje w ugrupowaniem panów Hołowni i Kosiniaka, nie dziwię się, że traktuje nas jako zjawisko obce — powiedziała i dodała, że to środowisko myśliwych. - Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wśród kilkudziesięciu tysięcy członków partii, Lewicy nie ma jakiegoś myśliwego, ale ja nie jestem zwolenniczką myślistwa. To okrutne — zaznaczyła. - Zabito łosia, łoś jest w Polsce pod ochroną, a w polowaniu brał udział kandydat na prezydenta Olsztyna, lokalny prokurator, cała wierchuszka — dodała.