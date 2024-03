Europa wabi Armenię, Rosja grozi. Erywań między Unią Europejską a Kremlem

Armenia zarabia na Rosji. Czy Kreml zastosuje szantaż ekonomiczny?

W rankingach przestrzegania praw i swobód obywatelskich Armenia jest nawet wyżej niż sąsiednia Gruzja, która ma już przed sobą unijną perspektywę. Wszystko to coraz bardziej denerwuje Moskwę. Jedyne, co jeszcze powstrzymuje ją od przejścia do ostrzejszej fazy konfliktu, to obroty handlowe.

Rosja jest uzależniona od przemytu przez Armenię towarów objętych zachodnimi sankcjami, bez którego nie mogłaby prowadzić wojny z Ukrainą. Erywań zaś dobrze na nim zarabia – co w swej rezolucji wypomniał również Parlament Europejski. Sami Ormianie sądzą, że dzięki sprzedaży zakazanych towarów eksport Armenii do Rosji wzrósł o 80 proc. Zachodni finansiści szacują jednak, że w stosunku do ostatniego, przedwojennego roku skok był jeszcze większy – 430 proc.

Dla jednego z biedniejszych krajów w sąsiedztwie UE takie zyski są nie do pogardzenia, ale w dłuższej perspektywie mogą się źle skończyć – mimo sympatii okazywanej przez Unię Europejską.

Kreml próbuje wykorzystać tę słabość. – Dotychczas kremlowskie opcje (przeciwdziałania władzom Armenii – red.) mogły obejmować próby organizowania zamachu stanu w Erywaniu czy stosowanie szantażu ekonomicznego. Żadna z nich nie jest obecnie zbyt prawdopodobna – sądzi Kriwoszejew.