Protest rolników: Postępowanie wobec policjanta, który rzucił czymś w protestujących

- Będzie to wyjaśnione i będzie to naprawdę wyjaśnione, nie tak jak za rządów PiS-u. W ciągu kilkunastu dni wszystko będzie jasne. Wiem, że ten policjant zgłosił się do prowadzących akcję, sam z chęcią złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Wszelkie uproszczenia, których dziś dokonują politycy PiS-u, są nieuprawnione — mówił przed kilkoma dniami Kierwiński.

Czytaj więcej analizy Premier kupił czas u rolników Donald Tusk podczas szczytu rolniczego zapewnił przedstawicieli wsi, że będzie walczył o zmiany w Zielonym Ładzie. Porażka byłaby zabójcza dla jego rządu.

Protest rolników: Po starciach przed Sejmem zatrzymano 26 osób

RMF FM informuje, powołując się na źródła w policji, że materiały z postępowania wobec funkcjonariusza mogą zostać przekazane prokuraturze do „oceny prawno-karnej”. Na jej podstawie może zapaść decyzja o wszczęciu śledztwa przeciw policjantowi.



Obecnie prokuratura nie prowadzi postępowań wobec policjantów za ich zachowania w czasie protestu z 6 czerwca — podkreśla RMF FM.



W związku ze starciami przed Sejmem policja miała zatrzymać 26 agresywnych protestujących. Według słów ministra Kierwińskiego część zatrzymanych znajdowała się pod wpływem alkoholu.