Taśmy Adama Gomoły. Jest komentarz Szymona Hołowni

- Chcemy usłyszeć co sam poseł Gomoła ma do powiedzenia w tej sprawie — podkreślił Hołownia.



- Moje stanowisko w tej sprawie jest jasne. Partia i klub zrobiły dokładnie to, co powinny zrobić - poseł Gomoła został zawieszony w prawach członka klubu i sam zawiesił się we wszystkich prawach członka partii, nie będzie brał udziału w kampanii samorządowej, w żadnym jej przejawie — zapewnił marszałek Sejmu.



Taśmy Adama Gomoły: Szymon Hołownia zapowiada kroki wobec posła

- Jeżeli to oskarżenie potwierdzi się, albo ja będę miał nadal wątpliwości co do tego, jak w tej sytuacji się zachował, to będę rekomendował i władzom klubu, i zarządowi partii zakończenie współpracy z panem posłem Gomołą - zapowiedział Hołownia.



- Natomiast dzisiaj moi współpracownicy odbędą z nim rozmowy. Decyzję w tej sprawie będziemy podejmować szybko — dodał.



- Ja nie widziałem się z panem posłem Gomołą - zapewnił też marszałek Sejmu.