Sondaż: Jak Polacy oceniają fakt, że syn Radosława Sikorskiego służy w armii USA?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają fakt, że syn Sikorskiego służy w armii USA.



Sondaż: 35 proc. mężczyzn ocenia służbę syna Sikorskiego w armii USA pozytywnie

Jak się okazało 30,6 proc. badanych ocenia ten fakt pozytywnie.



Negatywnie fakt służby syna szefa MSZ w armii USA ocenia 10,6 proc. respondentów.



58,7 proc. badanych deklaruje, że fakt ten nie ma dla nich znaczenia.



- Służbę syna Radosława Sikorskiego w armii USA pozytywnie ocenia częściej niż co trzeci mężczyzna (35%) i 27% kobiet. W służbie syna szefa polskiego MSZ w armii amerykańskiej niczego niewłaściwego nie widzi co trzecia osoba posiadająca wyższe wykształcenie i podobny odsetek Polaków w wieku od 25 do 34 lat (32%). Taką opinię częściej niż pozostali wrażają badani, którzy zarabiają od 5001 zł do 7000 zł netto (36%) oraz mieszkający w miastach liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (35%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.