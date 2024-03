Wołodymyr Zełenski znów mówi o Polsce. "Sytuacja przekracza granicę moralności"

- Po prostu nie da się wyjaśnić, jak można trudną sytuację krwawiącego kraju wykorzystywać w wewnętrznych walkach politycznych - dodał Zełenski.

- Jednak i z tym sobie poradzimy. Jestem przekonany, że Ukraina jest w stanie przetrwać, osiągnąć swoje cele i pokonać rosyjski terror. Razem możemy to zapewnić - powiedział w nagraniu prezydent Ukrainy.

Rolnicy protestują przeciw napływowi towarów z Ukrainy

W Polsce trwają protesty rolników, którzy m.in. blokują drogi oraz przejścia graniczne z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwiają się zapisom unijnego Zielonego Ładu oraz napływowi ukraińskich produktów rolnych. Zdaniem rolników, zalew polskiego rynku przez towary z Ukrainy to element nieuczciwej konkurencji. Protestujący domagają się zablokowania granicy dla produktów żywnościowych z Ukrainy.

Podobne protesty przeciw napływowi produktów rolnych spoza UE, czyli ze źródeł, w których producenci nie są obciążeni kosztami wynikającymi z unijnej polityki, odbywają się także w innych krajach Europy. W rozmowie z BFM TV szef największego francuskiego rolniczego związku zawodowego (FNSEA) Arnaud Rousseau powiedział w niedzielę, że w ciągu najbliższych tygodni francuscy rolnicy mogą organizować kolejne protesty i blokady, by zmusić rząd do spełnienia obietnic wobec branży rolniczej. - Oczekiwanie, że to skończy się w ciągu 15 dni, to błąd. Rolnicy potrzebują konkretów. Podjęty może być szereg działań, by upewnić się, że sprawy nabiorą obrotu - dodał.