Koalicja Obywatelska: Potrzebujemy pełnej mobilizacji, żeby rozwiązywać problemy

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że wybory samorządowe są ważne, bo oprócz naprawiania państwa po PiS, pozwolą nam rozwiązywać problemy, które są najbliżej ludzi. – Potrzebujemy pełnej mobilizacji, żeby ten plan mógł się ziścić – przekonywał.



600 mld złotych z KPO to nie jest abstrakcja

Mówił także o Krajowym Planie Odbudowy, z którego pieniądze ma otrzymać Polska. – 600 mld złotych to nie jest abstrakcja. My, samorządowcy wiemy, jak je wykorzystać. Dzięki współpracy samorządów i rządu Donalda Tuska, Polska będzie mogła zmienić się nie do poznania – zapewniał. – KPO to pieniądze na bezpieczeństwo Polski. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może być przeciwko takim rozwiązaniom – dodał.

Z kolei minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz mówiła o obowiązkach administracji. – To my jako państwo jesteśmy w obowiązku zapewnić wsparcie seniorowi i odciążyć tych, którzy są dziś tak bardzo potrzebni na rynku pracy – tłumaczyła. – Dlatego stworzyliśmy bon senioralny, odkłamując wszelkie mity. Bon to znaczone pieniądze na opiekę, a usługę tą zapewni samorząd. Bo my wierzymy w samorząd – zapowiedziała.

"Po prostu idziemy po zwycięstwo"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec odniósł się do spraw dotyczących dużych miast. – Ustawa Metropolitalna została uchwalona prawie 9 lat temu, w 2015 roku. Wiecie co się stało po wyborach w 2016? Oni zmarnowali naszą pracę, uchylili tę ustawę i zabrali mieszkańcom Warszawy i okolic możliwość dojazdu do szkoły i pracy w sposób lepiej zorganizowany. Musimy to naprawić, dlatego bardzo ważna jest współpraca Rządu z Samorządem – zapowiadał.