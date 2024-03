Rosja żegna Aleksieja Nawalnego. Pogrzeb opozycjonisty w Moskwie

Aleksiej Nawalny, najbardziej znany przeciwnik Władimira Putina

Nawalny, były prawnik, był najbardziej znanym rosyjskim opozycjonistą. Organizował uliczne protesty, prowadził też śledztwa ws. korupcji przedstawicieli rosyjskich władz, jego Fundacja ujawniała też ogromny majątek, jakim ma dysponować Władimir Putin.



W 2020 roku Nawalny przeżył próbę otrucia bojowym środkiem chemicznym, nowiczok i trafił na leczenie do Niemiec. W 2021 roku wrócił do Rosji i został aresztowany w związku z naruszeniem zasad warunkowego zawieszenia kary więzienia, na które skazano go kilka lat wcześniej. Od tego czasu w kolejnych procesach Nawalny został skazany na wieloletnie więzienia.



Nawalny krytykował Putina za wojnę z Ukrainą, ale popierał np. aneksję Krymu.