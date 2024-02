Donald Tusk ws. aborcji: Nie zgadzam się z Szymonem Hołownią, ale nie podzielam pretensji Włodzimierza Czarzastego

- Nie będę brał odpowiedzialności za to, że ktoś blokuje tego typu rzeczy i trzeba to nazywać po imieniu — mówił w TVN24 Czarzasty zarzucając Hołowni, że ten blokuje prace nad projektami ustaw liberalizującymi dostęp do aborcji. KO i Nowa Lewica opowiadają się za prawem do aborcji do 12. tygodnia ciąży, Trzecia Droga jest za powrotem do kompromisu aborcyjnego i późniejszym referendum ws. przepisów aborcyjnych.



Włodzimierz Czarzasty krytykuje Szymona Hołownię, Hołownia zarzuca Czarzastemu kłamstwo

- Hołownia jest moim szefem. Akceptuję, wspieram na każdym kroku, ale na Boga, blokujecie panowie prawa kobiet, żeby była jasność - mówił Czarzasty w TVN24. - Szymonie, Szymku, Władysławie, Władku, zagłosujcie za tym, a potem niech prezydent to zawetuje. Niech to zrobi, to nie może tak być, że są projekty składane i my po prostu tego nie robimy, bo nie robimy — podkreślił.

W odpowiedzi Hołownia zarzucił Czarzastemu kłamstwo i powiedział, że odesłał projekt Lewicy do poprawy wnioskodawcom i dopiero niedawno otrzymał poprawiony projekt.



Donald Tusk: Nie miałem złudzeń jakie stanowisko ws. aborcji mają Hołownia i Kosiniak-Kamysz

- Ja o tym już kilka razy mówiłem. W głosowaniu 15 października ludzie zdecydowali nie tylko o tym że przywracają demokrację i odsuwają PiS od władzy. Wyborcy mieli też świadomość co wszyscy sądzą w sprawach aborcji, bo w tej sprawie wielokrotnie liderzy obozu demokracji się wypowiadali — przypomniał Tusk.