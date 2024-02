Michał Wójcik mówi o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Nie jest faworytem w tej walce"

W kontekście wizyty Ursuli von der Leyen w Polsce (przyjedzie w piątek) Wójcik zaprosił szefową KE na protest rolników. "Będzie mogła usłyszeć co rolnicy myślą na temat 'Zielonego ładu" - stwierdził.



Zdaniem Wójcika rządzący "jednym ruchem mogą pomóc rolnikom". - Zrobić to co my zrobiliśmy — nałożyć embargo na towary z Ukrainy. Wtedy nie będzie problemu. Rolnicy protestują dla nas — jeśli nie będą produkowali, my nie będziemy mogli się żywić. Popieram protest rolników - mówił.



Michał Wójcik o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Jest bardzo ciężko chory

Wójcik zapewnił też, że Zbigniew Ziobro stawi się przed komisją ds. Pegasusa choć przyznał, że nie zdarzy się to w najbliższych miesiącach ze względu na stan zdrowia lidera Suwerennej Polski.



- Ziobro sam poprosił o to, żeby był przesłuchiwany. Rozmawiałem z nim bardzo późno wieczorem wczoraj. To my składaliśmy wniosek, by przesłuchać ministra Zbigniewa Ziobro. W tej chwili nie jest to możliwe, jest bardzo ciężko chory, czeka go poważna operacja — stwierdził Wójcik.



- Minister Zbigniew Ziobro jest gotowy stawić się przed komisją. W tej chwili nie jest to możliwe. Pan minister Ziobro ma zaawansowaną formę raka przełyku. W momencie, gdy go zdiagnozowano, były przerzuty. Minister Ziobro chce zabić ten nowotwór, na pewno nie jest faworytem w tej walce. Jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, czeka go poważna operacja — dodał.