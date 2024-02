Konto Julii Nawalnej w serwisie X było zawieszone, ale znów jest aktywne

Nie jest jasne dlaczego konto Nawalnej w serwisie X zostało zawieszone. X jak dotąd nie odpowiedział na pytania mediów w tej sprawie.



Reklama

Właścicielem serwisu X jest jeden z najbogatszych ludzi świata, Elon Musk.



Co Julia Nawalna pisała w serwisie X

Nawalna w poniedziałek oskarżyła Władimira Putina o zamordowanie jej męża i zapowiedziała, że będzie kontynuowała jego działalność.



We wtorek, w odniesieniu do komentarzy Dmitrija Pieskowa do jej wypowiedzi (Pieskow stwierdził, że oskarżenia pod adresem Putina są bezpodstawne, ale nie chciał komentować słów Nawalnej ponieważ „kilka dni temu została wdową”), Nawalna napisała w serwisie X, że „nie interesuje jej co o jej wypowiedziach mówi sekretarz prasowy mordercy jej męża”.