- Bardzo szanuję prof. Nowaka jako wybitnego historyka (...). Podzielam pogląd profesora, że popełniliśmy błędy w czaie swoich rządów - skomentował Jacek Sasin. Rozmówca Jacka Nizinkiewicza zadeklarował, iż nie zgadza się z opinią, że teraz w PiS należy rozmawiać o zmianie lidera. - Dzisiaj najgorsze, co moglibyśmy zrobić to pójście w kierunku dyskusji wewnętrznej o tym, jak zorganizować Prawo i Sprawiedliwość, kto powinien stać na czele - ocenił. Zdaniem byłego wicepremiera, PiS nie powinien zajmować się sobą, lecz tym, co dzieje się wokół.

Jacek Sasin podkreślił, że to do Jarosława Kaczyńskiego będzie należała decyzja o jego politycznej przyszłości. - Na pewno dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, żeby rozmawiać o zmianie przywództwa - oświadczył były szef MAP dodając, że moment ten przyjdzie wraz z kongresem PiS.

- To będzie zależało od decyzji prezesa Kaczyńskiego, czy chce swoją misję przedłużyć, czy nie. Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli będzie chciał przedłużenia swojej misji, to takie przedłużenie nastąpi - powiedział gość Jacka Nizinkiewicza.

Były wicepremier: Jarosław Kaczyński to dla PiS atut

Prezes PiS mówił niedawno, że ze strony obecnej władzy można spodziewać się wszystkiego, nawet zabójstw politycznych. W styczniu zarzucał koalicji Koalicja Obywatelska - Polska 2050 - PSL - Lewica, że wobec byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego w więzieniu stosowano tortury (chodziło o przymusowe karmienie poprzez wprowadzenie sondy do nosa). Czy z takimi wypowiedziami Jarosław Kaczyński staje się dla PiS obciążeniem?