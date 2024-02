Jarosław Kaczyński mówi o "rasizmie Niemców wobec Polaków" i zarzuca Donaldowi Tuskowi przestępstwo

Jarosław Kaczyński: Donald Tusk jest na usługach Niemiec

Poseł PiS mówił też, że „to dlatego Niemcy tak bardzo zaangażowały się w kampanię wyborczą Donalda Tuska i Platformy”, aby temat ten „zszedł z agendy”.



- Ja od dłuższego czasu mówiłem, że PO to partia niemiecka, a szef tej partii jest w gruncie rzeczy na usługach Niemiec. Jeśli ktoś do tej pory nie wierzył, to ma w tej chwili kolejny dowód, że tak właśnie jest — podsumował Kaczyński.



Odpowiadając na pytania dziennikarzy Kaczyński mówił, że "jeśli komuś nie wierzy, całkowicie nie wierzy, to jest właśnie Tusk".

- Zresztą kiedy jeszcze go nie znałem, ale znał go mój świętej pamięci brat, to mówił o nim nawet pewne rzeczy dobre, ale jednocześnie mówił: straszny kłamczuch, po prostu nie można mu wierzyć. To tak było. Nie zmienił się, tylko choroba się bardziej zaostrza — stwierdził prezes PiS.