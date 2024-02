Rada Gabinetowa. O czym będą rozmawiać prezydent Andrzej Duda i członkowie rządu Donalda Tuska?

Małgorzata Paprocka: Rada Gabinetowa? Rozmowy o kluczowych inwestycjach

We wtorek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka została w Polsat News zapytana o to, jakie sprawy zostaną poruszone na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Czy pojawi się temat rolnictwa lub kwestie związane z reformą wymiaru sprawiedliwości?

- Prezydent podejmując decyzję o zwołaniu Rady Gabinetowej wskazał tematy, o których chce rozmawiać z rządem w tej formule i na dziś zaplanowane (są - red.) rozmowy o inwestycjach, o inwestycjach kluczowych dla rozwoju naszego państwa na pokolenia i dla bezpieczeństwa naszego państwa na pokolenia, czyli Centralny Port Komunikacyjny, porty, energetyka atomowa i dalsza modernizacja armii - odparła minister.

"Ze strony rządu nie dostrzegamy woli rozmowy"

Dodała, że rozmowa o rolnictwie i wymiarze sprawiedliwości "zawsze jest możliwa, być może w innych formatach". - Natomiast ze strony rządu, mimo zaproszeń prezydenta podtrzymywanych od pierwszego posiedzenia Sejmu, nie dostrzegamy na razie woli rozmowy - zaznaczyła Paprocka.

Czy prezydent Andrzej Duda zapraszał do siebie poszczególnych ministrów na rozmowy? - Prezydent jako głowa państwa sygnalizuje, że zawsze jest gotowość rozmowy. To po stronie rządu dziś są plany reform różnego rodzaju, chociażby związanych z wymiarem sprawiedliwości, choć trudno szukać tutaj spójności, bo mam wrażenie, że minister (sprawiedliwości Adam - red.) Bodnar co tydzień zapowiada inne pomysły - mówiła Małgorzata Paprocka deklarując, że drzwi do Pałacu Prezydenckiego "są otwarte", a rozmowa o konkretnych propozycjach "zawsze jest możliwa". - Dziś tej woli nie widać - zastrzegła.