Rosyjsko-północnokoreańskie braterstwo broni

Co Kim dostał od Putina w zamian za broń

Obecnie „New York Times” twierdzi, że dotarł do dokumentów pokazujących, co Kim Dzong Un dostał od Putina w zamian za broń. Według gazety Kreml odblokował 9 z 30 mln dolarów zamrożonych wcześniej na skutek sankcji w nienazwanym rosyjskim banku. Pjongjang ma zamiar kupić za nie rosyjską ropę poprzez kolejny bank, znajdujący się jednak nie w Rosji, ale podległej Kremlowi separatystycznej części Gruzji – Osetii Południowej. Prawdopodobnie użyje pieniędzy do opłacenia transportu surowca z jednego z rosyjskich portów we wschodniej części Morza Czarnego.

Poprzez ten bank Korea Północna będzie też mogła wreszcie dostać się do międzynarodowego systemu bankowego, od którego odcięły ją sankcje. Do tej pory dostęp do zagranicznych banków zapewniali Kimowi tylko jego hakerzy. Podobno ukradli z nich 3 mld dol. na potrzeby koreańskiego programu zbrojeniowego.

Ale eksperci sądzą, że Pjongjangowi najbardziej zależy nie na pieniądzach, lecz na rosyjskich technologiach: kosmicznych i jądrowych. Nie wiadomo, czy i co z tego dostał.

Rosja bez wątpienia łamie sankcje nałożone na państwo Kim Dzong Una, za którymi zresztą głosowała. – Rosja i Korea Północna powinny ponieść odpowiedzialność za działania, które niszczą zobowiązania nałożone przez rezolucje Rady Bezpieczeństwa – mówił amerykański przedstawiciel w Radzie Robert Wood. Ale Rosji nic nie można zrobić, bowiem ewentualne kary musiałaby uchwalić właśnie Rada Bezpieczeństwa, w której Kreml ma prawo weta.

Korea Północna też pozostanie bezkarna. – Pjongjang nie jest częścią światowej gospodarki, światowego handlu. Dlatego w jego przypadku nie pomogą żadne kolejne sankcje. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej i jej sił rakietowych, by mogły atakować rosyjskie cele – mówi Roland Freudenstein z think tanku Globsec Brussels.