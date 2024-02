Władysław Kosiniak-Kamysz do Mateusza Morawieckiego: PiS działa na korzyść wrogów Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz do polityków PiS: Wyprowadzaliście miliony

Później głos z mównicy sejmowej zabrał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska (PO), który zwrócił się do polityków poprzedniej władzy.

Czytaj więcej Polityka Wąsik: Jestem bardzo przywiązany do funkcji posła, chciałbym wykonywać mandat - Dzisiaj nie będę próbował wejść do Sejmu, natomiast nie wiem, jak się sytuacja rozwinie - oświadczył polityk PiS Maciej Wąsik. W rozmowie z RMF FM ocenił, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia złamał prawo. - Zostanie za to, co zrobił, rozliczony - dodał.

- To, co zrobiliście przez ostatnie lata z zarządzaniem państwem, to, co zrobiliście przez ostatnie lata z funkcjonowaniem państwa, to, jak okradaliście przez ostatnie lata państwo i wyprowadzaliście miliony, to wszystko trafia teraz do organów ścigania - powiedział zaznaczając, że "trwają audyty w ministerstwach". - Pokazujemy wasze zaniedbania i zaniechania - dodał.

Kosiniak-Kamysz zarzucił politykom PiS, że ograbili samorząd "na miliardy złotych", pozbawili dochodów własnych oraz że zabrali pieniądze samorządowcom i wspólnotom lokalnym. - Rozdawaliście przez pryzmat legitymacji partyjnej, nie przez pryzmat potrzeb społecznych. Zabraliście pieniądze wspólnotom lokalnym, niezależnie na kogo głosowała. Nie macie szacunku dla obywateli, nie macie szacunku dla wspólnoty lokalnej. Oszukaliście i przegraliście wybory - mówił do byłych rządzących prezes PSL.

"Polska nie zasłużyła na taką opozycję"

Wicepremier ocenił, że politycy PiS nie potrafią zaakceptować porażki wyborczej. Wspomniał też o szarpaninie, do której doszło w środę, gdy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - byli ministrowie wybrani do Sejmu 15 października, którzy uważają, że są posłami i że ich mandaty zostały przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię (Polska 2050) wygaszone niezgodnie z prawem - próbowali wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości wejść do Sejmu, co uniemożliwiła im Straż Marszałkowska.