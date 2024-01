Poseł KO sugeruje, że przy fuzji Orlenu i Lotosu mogło dojść do korupcji

Jednocześnie Szczerba zapewnił, że w spółkach Skarbu Państwa "nie muszą się czuć zagrożeni ci, którzy zachowywali się przyzwoicie".



A kto zastąpi odwoływanych prezesów? Czy nie będą to osoby powiązane z politykami obecnej większości rządzącej?



- Na rynku jest mnóstwo fantastycznych menadżerów, to co się działo przez ostatnie osiem lat to patologia, to niszczenie równego dostępu do stanowisk publicznych, to nie kompetencje decydowały — odparł Szczerba.



Prezes MOL-a, węgierskiej spółki powiązanej z Gazpromem, był już oskarżany o korupcję, wiemy jak to wyglądało Michał Szczerba, poseł KO

- W tej chwili jest sprawa bardzo prosta: trzeba zatrzymać złodziejstwo. Docelowym zadaniem nas wszystkich jest przeprowadzenie konkursów. Tak się dzieje chociażby w CPK czy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dodał.