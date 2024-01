Bogdan Klich o przejęciu kontroli nad TVP: Efekt się liczy. Potwierdza dobre intencje

Klich był pytany o to, co może wydarzyć się 25 stycznia w Sejmie i o to czy na salę obrad mogą próbować wejść Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, politycy PiS, ułaskawieni przez prezydenta po skazaniu ich prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia.



Reklama

W związku z wyrokiem marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty Wąsika i Kamińskiego. PiS podważa jednak tę decyzję, zakwestionowała ją też Izba Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych SN.



Bogdan Klich o tym co może wydarzyć się 25 stycznia w Sejmie: Burdy w parlamencie byłyby niekorzystne dla PiS

- To jest sytuacja nadzwyczajna. Nie pamiętam, żeby takie sytuacje zdarzały się od czasu, gdy jestem parlamentarzystą, czyli od 2001 roku — mówił Klich.



Czytaj więcej Polityka Janusz Kowalski przekonuje, że "Sejm jest dziś niekonstytucyjny" Dziś, zgodnie z tym co mówi prof. (Kamil) Zaradkiewicz, sędzia SN, jeśli będą przyjmowane ustawy mogą one być obciążone wadą konstytucyjną, ponieważ nie są podejmowane w pełnym składzie - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Janusz Kowalski, poseł klubu PiS, polityk Suwerennej Polski.

- Myślę, że robienie jakichkolwiek burd w parlamencie byłoby dla PiS niekorzystne - dodał.