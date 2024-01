Szymonowi Hołowni — jak wynika z sondażu IBRiS — ufa obecnie 54,4 proc. respondentów. Oznacza to, że w porównaniu do grudnia poziom zaufania do marszałka Sejmu wzrósł o 8,8 punktu procentowego.



Hołowni nie ufa 27,9 proc. badanych (spadek o 3,9 punktu procentowego).



Sondaż: Którym politykom Polacy ufają najbardziej?

Wynik uzyskany przez Hołownię jest najwyższym zanotowanym przez uczestnika badania prowadzonego przez IBRiS dla Onetu. Wcześniejszy rekord należał do prezydenta Andrzeja Dudy — we wrześniu 2020 roku zaufanie wobec niego deklarowało 52,2 proc. badanych.



Drugi w styczniowym badaniu dla Onetu jest Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa 47,4 proc. badanych (wzrost o 4,1 punktu procentowego). Trzaskowskiemu nie ufa 37,6 proc. respondentów (wzrost o 2,4 punktu proc.).