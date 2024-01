- Prezydent w tej sprawie zachowuje się trochę jak pogubiony we mgle. Opowiada różne wersje swoich przyszłych działań, ale nie mówi nic konkretnego — mówił też Gawkowski.



- Jeśli prezydent chce zastosować swoją prerogatywę - może. Nie chce — nie stosuje. Dlaczego tego nie robi — nie wiem — dodał podkreślając, że ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego przez Dudę w 2015 roku nie było skuteczne.



Dopytywany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który przed kilkoma dniami mówił, że ma nadzieję, iż prezydent „się zdecyduje i w końcu uwolni” Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Gawkowski odparł, że „wygląda to tak, że Kaczyński wymusza na Dudzie (decyzję), a Duda nie wie co ma zrobić”. - Śmieszne to i straszne - podsumował.



Wicepremier mówił też, że niezależnie od decyzji prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika ich mandaty poselskie „wygasły ostatecznie”. - W tej sprawie konstytucja jest jasna: zostajesz skazany prawomocnym wyrokiem sądu tracisz mandat, nie jesteś posłem. Żadnego powrotu do Sejmu w tej kadencji nie ma - podkreślił.