Przy frekwencji przekraczającej 60 procent, najnowszy sondaż IBRiS nie przynosi zmiany w kolejności poparcia dla partii politycznych. Prowadzi PiS z 33,9 proc. wskazań, druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,2. Bardzo dobry wynik odnotowuje Trzecia Droga – 16,9 proc., Lewica – 9,3 proc., a Konfederacja 6,3 proc.

I to właśnie wynik koalicji Polski 2050 i PSL przynosi jakościową zmianę w preferencjach. Rządząca obecnie koalicja zbliża się bowiem do granicy 270 mandatów, co dawałoby jej możliwość odrzucania prezydenckiego weta.