Joe Biden nie wiedział, że jego sekretarz obrony zmaga się z nowotworem

- On (Biden) nie był informowany, aż do ostatniego (czwartku), że sekretarz Austin był w szpitalu. Do dzisiejszego ranka nie był informowany o tym, że powodem hospitalizacji był rak prostaty — powiedział we wtorek Kirby.



- Nikt w Białym Domu nie wiedział, że sekretarz Austin cierpi na raka prostaty aż do dzisiejszego ranka — dodał.



Austin rozmawiał z Bidenem w sobotę. Nie wiadomo dlaczego wówczas nie powiedział prezydentowi USA o tym, dlaczego został hospitalizowany.

Partia Republikańska zarzuca Lloydowi Austinowi „zaniedbanie obowiązków”

Partia Republikańska zarzuca Austinowi „zaniedbanie obowiązków”. Stojący na czele komisji obrony Izby Reprezentantów kongresman Partii Republikańskiej Mike Rogers wszczął dochodzenie w tej sprawie.



„W czasie, gdy na Ukrainie i w Izraelu toczą się wojny, sytuacja, w której Biały Dom, a nawet twoja własna zastępczyni nie wie jaki jest twój stan (zdrowia), jest (...) nie do przyjęcia” - napisał w liście do Austina Rogers.