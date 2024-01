Obydwie strony w poniedziałek gromadziły siły i argumenty przed pierwszym w tym roku posiedzeniem Sejmu. Napięcie przy ulicy Wiejskiej będzie tylko rosnąć, o ile nie dojdzie do deeskalacji całej sytuacji. Obecnie nic jednak na to nie wskazuje. W poniedziałek Szymon Hołownia prowadził konsultacje i rozmawiał m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem i ministrem sprawiedliwości prof. Adamem Bodnarem. O 13:30 zgodnie z planem miało się rozpocząć spotkanie Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Zostało zorganizowane z inicjatywy prezydenta, a ogłosił je szef jego gabinetu, Marcin Mastalerek. Te wszystkie rozmowy w nie zmieniają jednak na razie sytuacji, w której obydwie strony są dość mocno „okopane” na swoich pozycjach. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar, po rozmowie z Hołownią podkreślił jeszcze raz, że mandaty Kamińskiego i Wąsika zostały wygaszone.

Sami zainteresowani nie zmieniają stanowiska. - Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach — mówił w poniedziałek rano Mariusz Kamiński na antenie RMF FM. Ale politycy rządzącej koalicji nie maja wątpliwości: - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą więźniami politycznymi, ale politykami w więzieniu – mówił w poniedziałek w RMF FM wiceszef klubu PSL-TD Marek Sawicki

Dwie konfrontacje

Zgodnie z planem, w środę rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia poinformował już, że karty Wąsika i Kamińskiego zostały dezaktywowane. Co dalej? - Gdyby to ode mnie zależało, to jednoosobowo nie wpuściłbym ich — powiedział w poniedziałek na antenie Radia ZET wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Początek posiedzenia i głosowania w Sejmie to moment, w którym w tym tygodniu może dojść do przesilenia.

Czytaj więcej analizy Jacek Nizinkiewicz: Czy dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych i w co gra Andrzej Duda? Spotkanie prezydenta z marszałkiem Hołownią to część planu obrony kolegów z PiS i gra na wzmocnienie partii Kaczyńskiego przed demonstracją 11 stycznia oraz próba osłabienia rządu Tuska. Głowa państwa może teraz uruchomić polityczną broń atomową.

PiS planuje na czwartek 11 stycznia demonstracje przed Sejmem. Pierwotnie — w obronie mediów publicznych, ale nasi rozmówcy z partii Kaczyńskiego w kuluarach przyznają, że kwestia Wąsika i Kamińskiego dodatkowo mobilizuje wyborców PiS. - To też ma być demonstracja politycznej siły. Niezależnie od frekwencji pokażemy mobilizacje przed kolejnymi kampaniami wyborczym - tłumaczy jeden z naszych informatorów. Politycy PiS podkreślają, że obawiali się chaosu wewnętrznego i secesji po oddaniu władzy. - Najpierw media publiczne, teraz Wąsik i Kamiński. To skleja klub i partię - twierdzi jeden z naszych rozmówców.