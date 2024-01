- Dzisiejszy spór jest o to, że sędziowie próbują przypisać sobie prerogatywy, których nie mają, bo nie mają prawa oceniać jak prezydent prawo łaski wykonuje — przekonywał Mastalerek dodając, że on opowiada się „za demokracją, a nie sędziokracją”.



Marcin Mastalerek: Prezydent może ułaskawić kogo będzie chciał, w każdym momencie

- Dziś nie możemy dopuścić do anarchii i do sytuacji, że to minister sprawiedliwości, marszałek Sejmu, czy konstytucjonaliści będą decydowali co jest obowiązującym prawem, co nie. Od tego mamy sąd konstytucyjny (Trybunał Konstytucyjny — red.) . Koniec kropka. Inaczej będzie anarchia. Prezydent może, według konstytucji, ułaskawić kogo będzie chciał i może go ułaskawić w każdym momencie — mówił następnie Mastalerek. - Trybunał (Konstytucyjny) trzykrotnie to stwierdził - dodał.



Mastalerek zarzucił też PO, że dla partii tej „praworządność jest wtedy, gdy rządzi Platforma Obywatelska”. - Natomiast gdy rządzi prawica to nie ma praworządności — stwierdził.



A jak rozwiązać kryzys związany z kontrowersjami dotyczącymi ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego?



- Pomysł jest prosty, proszę uznawać prerogatywy prezydenta i nie będzie żadnego problemu. (Nowa koalicja) ma uznawać prawo i konstytucję - odparł Mastalerek.