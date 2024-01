USA: Sekretarz obrony w szpitalu. Nie wiedział prezydent, nie wiedziała zastępczyni

70-letni Austin został przyjęty na oddział intensywnej terapii Wojskowego Centrum Medycznego Waltera Reeda 1 stycznia, po tym jak zaczął odczuwać silny ból w związku z zabiegiem medycznym, któremu poddał się 22 grudnia. Do dziś nie ujawniono o jaki zabieg medyczny chodzi.



Zastępczyni Lloyda Austina przejęła jego obowiązki w czasie urlopu

Sekretarz obrony USA jest drugą, po prezydencie, najważniejszą osobą odpowiedzialną za dowodzenie amerykańską armią. Jego obowiązki wymagają natychmiastowej dostępności w sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo USA.



Do obowiązków tych należy m.in. gotowość do nawiązania bezpiecznej komunikacji z innymi członkami administracji w przypadku zagrożenia atakiem atomowym co — jak pisze Reuters — byłoby trudne w sytuacji, w której sekretarz obrony przebywa na oddziale intensywnej terapii.



Zastępczyni Austina, Kathleen Hicks, przejęła najważniejsze obowiązki Austina 2 stycznia, gdy przebywała na urlopie w Portoryko — ujawnił przedstawiciel administracji USA. Jednak dopiero 4 stycznia Hicks dowiedziała się o powodzie nieobecności Austina — twierdzą trzej rozmówcy Reutera.