Mariusz Błaszczak martwi się, że "nie wiadomo co spadło na Polskę"

Mateusz Morawiecki: Politycy obecnej koalicji wykorzystywali takie sytuacje do walki politycznej

O incydencie z niezidentyfikowanym obiektem powietrznym nad Polską napisał w serwisie X również były premier, Mateusz Morawiecki.



„Politycy obecnej koalicji bezpardonowo wykorzystywali takie sytuacje do walki politycznej. To było nieodpowiedzialne i szkodliwe dla naszego bezpieczeństwa. Dziś już nie ma apeli o dymisję rozliczenia i rozdzierania szat. To kolejny przykład, że priorytetem dla Polski musi być to, co zawsze było najważniejsze dla rządu PiS - bezpieczeństwo naszego terytorium i obrona polskich granic!”.