Piotr Zgorzelski o zmianach w TVP: Jeżeli nie ma prawa, to nie ma czego łamać

Wicemarszałek usłyszał, że niektórzy, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, zgłaszają wątpliwości prawne co do sposobu zmian w mediach publicznych. - Oczywiście, tylko jeżeli nie ma prawa, bo w istocie w tym zakresie nie było prawa, to nie ma czego łamać, bo przecież wiemy, że konstytucyjny organ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został można powiedzieć wyzerowany, wylogowany ze swojej działalności - skomentował polityk partii Władysław Kosiniaka-Kamysza.

Czytaj więcej Polityka PiS chce odwołać Bartłomieja Sienkiewicza. Jest wniosek o wotum nieufności W związku z sytuacją w mediach publicznych posłowie PiS złożyli wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (PO).

Na uwagę, że Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował konstytucyjności Rady Mediów Narodowych Zgorzelski odparł, że "to dyskusja dla prawników na 20 godzin i na końcu tej drogi też by nie było ostatecznego rozstrzygnięcia, bo jedna strona nie przekona drugiej".

- Czy to było w logice działania państwa, to, co zrobił minister Sienkiewicz? Moim zdaniem tak - oświadczył. - Władza, która bierze odpowiedzialność za losy narodu, musi też brać odpowiedzialność za losy wspólnoty, żeby tej wspólnoty nie dzielić, jak to było przez ostatnie osiem lat, tylko żeby tę wspólnotę spróbować połączyć - dodał.

Spór o media publiczne

PiS uważa, że zmiany dokonane przez ministra kultury jeśli chodzi o kierownictwo TVP, Polskiego Radia i PAP są nielegalne, ponieważ - zgodnie z obowiązującą ustawą o Radzie Mediów Narodowych - to ten ostatni organ, powołany w 2016 roku, wybiera władze mediów publicznych. Z kolei rząd KO-TD-Nowa Lewica twierdzi, że udział Rady Mediów Narodowych w wyborze władz TVP czy Polskiego Radia jest niezgodny z konstytucją.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, powołując się na przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nowa rada nadzorcza wybrała na prezesa TVP Tomasza Syguta. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Mediów Narodowych wskazała jako nowego prezesa TVP Michała Adamczyka, byłego prezesa TAI.