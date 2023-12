Andrzej Duda użył weta, Szymon Hołownia podjął decyzję, prezydencki minister obwinia Donalda Tuska

Po tym, jak projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy trafił do Sejmu, marszałek Sejmu wydał oświadczenie, w którym zapowiedział, że Sejm zajmie się zarówno prezydenckim wetem, jak i projektem ustawy prezydenta — ale najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, 10-11 stycznia.



To właśnie to oświadczenie skrytykował Mastalerek pisząc, że „po tym, jak Prezydent Andrzej Duda złożył swój projekt ustawy okołobudżetowej, w której nie ma 3 mld na media, marszałek Szymon Hołownia odmówił pilnego procedowania go w Sejmie”.

"Prezydent obnażył prawdziwe intencje obecnej większości. Wstyd" - dodał Mastalerek.



Premier Donald Tusk zapowiadał: Poradzimy sobie

Tymczasem premier Donald Tusk, po wecie prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedział, że rząd „poradzi sobie" z prezydenckim wetem — co należy rozumieć jako zapowiedź zapewnienia środków na podwyżki dla nauczycieli oraz 3 mld zł dla mediów publicznych.



Poseł Polski 2050, Ryszard Petru w Sejmie mówił, że zapisy ustawy okołobudżetowej mogą zostać wprowadzone do budżetu, jako autopoprawka, co uniemożliwiłoby prezydentowi Dudzie zawetowanie ich (ustawa budżetowa to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować).