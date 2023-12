Adam Bodnar o przejęciu mediów: Mam zaufanie do ministra Sienkiewicza

Mam zaufanie do działań pana ministra Sienkiewicza, do tego w jaki sposób doprowadzono do odzyskania kontroli nad mediami, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego Polaka - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar w programie ,,Gość Wydarzeń” w Polsat News.