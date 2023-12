Awantura o media. Duda strofuje rząd. Tusk: Może pan liczyć na naszą determinację

Obowiązującą Krajową Politykę Miejską 2030 (KPM 2030) przyjęto w czerwcu 2022 roku i oficjalnie zaprezentowano na Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) w Polsce opracowana została w odpowiedzi na szereg złożonych i dynamicznych wyzwań krajowych, jak i globalnych. Jest to jedyna polityka wymieniona w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273, Rozdział 3a) i będzie w niej ujęta do 31 grudnia 2025 roku. Po tej dacie zostanie włączona do standardowego katalogu polityk publicznych.