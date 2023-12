Tomasz Siemoniak o posłach PiS w TVP: Piknik i wiec partyjny. Żenujące

- „Stara władza” robi przedziwne rzeczy. Różne rzeczy już widziałem, ale żeby posłowie partii, która przestała rządzić, najechali TVP i prowadzili coś na kształt pikniku, okupacji – takie rzeczy się nie zdarzały — powiedział koordynator służb specjalnych. Jak ocenił Siemoniak, jest to „zdumiewające” i „żenujące”. - Działające na szkodę PiS. Już wszyscy widzą, że PiS równa się obecna, upartyjniona TVP — zaznaczył minister, dodając, że Prawo i Sprawiedliwość uważa TVP za swoją własność. - Najwyraźniej też nie ma ćwierć obywatela, który nie byłby posłem PiS i który miałby ochotę bronić TVP. Będący ministrami przyjeżdżają i robią coś na kształt wiecu partyjnego. Pokazując, że TVP była partyjna — powiedział Tomasz Siemoniak.

Koordynator służb specjalnych zapytany został też o to, czy służby specjalne – a jeśli tak, to które – wezmą udział w przejęciu władzy w telewizji publicznej. - Nie rysujmy scenariuszy, bo jak powiem, że te służby nie, to znaczy, że jakieś inne tak. Mamy tu do czynienia ze zdumiewającą, polityczną manifestacją - powiedział Siemoniak, radząc politykom PiS, by bronili prawa w Sejmie, a nie w telewizji.

Czy Tomasz Siemoniak wyobraża sobie podobne sceny do tych, które miały miejsce w przypadku wejścia ABW do redakcji „Wprost”? - Wtedy służby działały na zlecenie niezależnego prokuratora — powiedział Siemoniak. - Wyglądało to źle. Mam nadzieję, że prawo będzie tu górą, a nie tego rodzaju demonstracje — dodał.